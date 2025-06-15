Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'den kısa kısa

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 10:54 Güncelleme: 15.06.2025 - 11:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'den kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sinan Tekin, D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın 28. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.

        Saadet Partisi Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen programda, teşkilatın kurucusu merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın "Yeni Bir Dünya" vizyonu anlatıldı.

        Toplantıda, adil paylaşım, karşılıklı dayanışma ve işbirliği esasına dayalı bu vizyonun günümüzde hâlâ geçerliliğini ve önemini koruduğu vurgulandı.

        Tekin, program sonrası yaptığı açıklamada, 28 yıl önce temelleri atılan D-8'in İslam dünyasının kendi gücüne inanmasının ve birlikte hareket etmesinin sembolü olduğunu belirtti.

        D-8'i yaşatmanın ve güçlendirmenin tarihi bir sorumluluk olduğunu ifade eden Tekin, merhum Erbakan'ı rahmetle andıklarını kaydetti.

        - Keşan'da asfalt çalışmaları sürüyor

        Keşan ilçesinde sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keşan Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Büyükvarlık, Aşağı Zaferiye Mahallesi Ihlamur Sokak'taki çalışmaları yerinde inceledi.

        Büyükvarlık, Keşan'ın yollarını daha konforlu ve güvenli hale getirmek için ekiplerin gece gündüz çalıştığını kaydetti.

        - Keşan'da üstyapı çalışmaları

        Keşan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri üstyapı çalışmaları gerçekleştirdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler Yeni, Yenimescit mahalleleri ve 19 Kasım, Millet caddeleri ile Melih Sokak'ta yeşil alanlar ile kaldırım kenarlarının tırpan çalışmalarını gerçekleştirdi.

        Kent meydanındaki otomatik sulama sistemlerinin arızaları giderildi, 19 Kasım Caddesi'nde orta refüjde yabani ot temizliği de yapıldı.

        Macera Parkı'nda da oyun gruplarının genel bakımını gerçekleştiren ekipler, Şehit Polis Okan Koç Caddesi'nde de çevre düzenlemesi yaptı.

        Ekiplerin çalışmalarını sürdüreceği kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail ordusu: İran'dan füze saldırısı başladı
        İsrail ordusu: İran'dan füze saldırısı başladı
        Trump: ABD'nin İran'a saldırıda bir dahli yok
        Trump: ABD'nin İran'a saldırıda bir dahli yok
        Yıkıma giden satranç: İran’ın içten çöküşü
        Yıkıma giden satranç: İran’ın içten çöküşü
        İsrail petrol deposunu vurdu
        İsrail petrol deposunu vurdu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Ayakları ipe dolanan pilot, sepetten düştü!
        Ayakları ipe dolanan pilot, sepetten düştü!
        Yasak aşk vahşeti! Uyutulup öldürüldü!
        Yasak aşk vahşeti! Uyutulup öldürüldü!
        Galatasaray’da Morata belirsizliği!
        Galatasaray’da Morata belirsizliği!
        "Hayatımızın hiç değişmeyen rolü onların"
        "Hayatımızın hiç değişmeyen rolü onların"
        Yaz sağanağı! Dört kent için önemli uyarı!
        Yaz sağanağı! Dört kent için önemli uyarı!
        Beşiktaş'tan Parma'nın golcüsünü listesine aldı!
        Beşiktaş'tan Parma'nın golcüsünü listesine aldı!
        Babalar günü böyle başlamış!
        Babalar günü böyle başlamış!
        Fenerbahçeli yıldızın eğlenceli tatili
        Fenerbahçeli yıldızın eğlenceli tatili
        Avrupa'nın en iyi 20 plajı
        Avrupa'nın en iyi 20 plajı
        Dünyanın gözü burada
        Dünyanın gözü burada
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        F.Bahçe'den çifte transfer harekatı!
        F.Bahçe'den çifte transfer harekatı!
        "Cezaevine gireceği günü bekliyorum"
        "Cezaevine gireceği günü bekliyorum"
        4 ayda 45 kiloya düştü! Hayatını babası kurtardı
        4 ayda 45 kiloya düştü! Hayatını babası kurtardı

        Benzer Haberler

        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de FETÖ şüphelilerinin yurt dışına kaçmalarına aracılık eden 2 zanlı...
        Edirne'de FETÖ şüphelilerinin yurt dışına kaçmalarına aracılık eden 2 zanlı...
        İstanbul'daki silahlı kavganın zanlısı yurt dışına kaçmaya çalışırken Kapık...
        İstanbul'daki silahlı kavganın zanlısı yurt dışına kaçmaya çalışırken Kapık...
        Edirne'de jandarma komandoların gösterisi ilgiyle izlendi
        Edirne'de jandarma komandoların gösterisi ilgiyle izlendi
        Edirne'de jandarmanın dedektör köpeği son görevini icra ederek emekli oldu
        Edirne'de jandarmanın dedektör köpeği son görevini icra ederek emekli oldu
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa