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        Edirne Valisi Sezer, şehit babaları ve gazilerle bir araya geldi

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Babalar Günü dolayısıyla düzenlenen programda şehit babaları ve gazilerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 12:11 Güncelleme: 15.06.2025 - 12:21
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        Edirne Valisi Sezer, şehit babaları ve gazilerle bir araya geldi
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, Babalar Günü dolayısıyla düzenlenen programda şehit babaları ve gazilerle buluştu.

        Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Meriç Nehri kıyısındaki Polis Bahçesi'nde gerçekleştirilen programa katılan Vali Sezer, şehit babaları ve gazilerle sohbet etti.

        Sezer, yaptığı konuşmada, Babalar Günü dolayısıyla düzenlenen programda şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Katılımcıların Babalar Günü'nü kutlayan Sezer, "Babalar Günü, bayramlar ve diğer özel günlerde şehit yakınları evlatlarını, kardeşlerini, evlatlar ise babalarını bekliyorlar. O yüzden bu günler onlar için biraz buruk geçiyor. Biz 86 milyonluk kocaman bir ülkeyiz. Şehit yakınlarımız, şehitlerimize bize bıraktıkları emanetler. Gazilerimiz de ailelerimizden ayırmadığımız büyüklerimiz." dedi.

        Sezer, tüm kurumların şehit aileleri ve gazilerin emrinde olduğunu ifade etti.

        Şehit aileleri ve gazilerin her zaman yanlarında olduklarını dile getiren Sezer, şunları kaydetti:

        "Sizler bir evladınızı vatanımız, bayrağımız ve ezanımız için şehit verdiniz. Allah onları inşallah en büyük mertebeyle mükafatlandırsın. Geride 86 milyon evladınız ve kardeşiniz var. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Devletimiz sizlerin emrinde, sizin gönüllerimizdeki yeriniz çok başkadır. Allah sağlık ve huzur versin.

        Allah birliğimizi, beraberliğimizi ve bütünlüğümüzü bozmasın, çevremizdeki bu ateşten de bu aziz milleti korusun. Dua edelim, hep güçlü kalalım ki hem kendimize hem de çevremizdeki bütün İslam alemine ve mağdur milletlere bir faydamız olsun. Aynı zamanda şehitlerimizin ve gazilerimizin bize bıraktıkları bu güzel emaneti de bizden sonra gelen nesillere onur ve şerefle devredelim."

        Programa, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, 9. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Bülent Barış Sarp, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, Edirne Şehit Aileleri ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Leyla Vardar Karaduman ve Edirne Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ahmet İsmailoğlu katıldı.

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