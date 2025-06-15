Edirne Valisi Sezer, şehit babaları ve gazilerle bir araya geldi

Edirne Valisi Yunus Sezer, Babalar Günü dolayısıyla düzenlenen programda şehit babaları ve gazilerle buluştu.

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Meriç Nehri kıyısındaki Polis Bahçesi'nde gerçekleştirilen programa katılan Vali Sezer, şehit babaları ve gazilerle sohbet etti.

Sezer, yaptığı konuşmada, Babalar Günü dolayısıyla düzenlenen programda şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Katılımcıların Babalar Günü'nü kutlayan Sezer, "Babalar Günü, bayramlar ve diğer özel günlerde şehit yakınları evlatlarını, kardeşlerini, evlatlar ise babalarını bekliyorlar. O yüzden bu günler onlar için biraz buruk geçiyor. Biz 86 milyonluk kocaman bir ülkeyiz. Şehit yakınlarımız, şehitlerimize bize bıraktıkları emanetler. Gazilerimiz de ailelerimizden ayırmadığımız büyüklerimiz." dedi.

Sezer, tüm kurumların şehit aileleri ve gazilerin emrinde olduğunu ifade etti.

Şehit aileleri ve gazilerin her zaman yanlarında olduklarını dile getiren Sezer, şunları kaydetti: