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        Edirne'de 5 dekarlık buğday ekili alan yandı

        Edirne'nin Meriç ilçesinde buğday ekili bir tarlada çıkan yangında 5 dekarlık alan zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 20:09 Güncelleme: 15.06.2025 - 20:09
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        Edirne'de 5 dekarlık buğday ekili alan yandı
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        Edirne'nin Meriç ilçesinde buğday ekili bir tarlada çıkan yangında 5 dekarlık alan zarar gördü.

        Büyükaltıağaç köyünde hasat edilmemiş bir buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Subaşı Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesinin ardından söndürülen yangında, 5 dekar buğday ekili alan zarar gördü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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