Edirne'de 5 dekarlık buğday ekili alan yandı
Edirne'nin Meriç ilçesinde buğday ekili bir tarlada çıkan yangında 5 dekarlık alan zarar gördü.
Edirne'nin Meriç ilçesinde buğday ekili bir tarlada çıkan yangında 5 dekarlık alan zarar gördü.
Büyükaltıağaç köyünde hasat edilmemiş bir buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Subaşı Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesinin ardından söndürülen yangında, 5 dekar buğday ekili alan zarar gördü.
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