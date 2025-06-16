Edirne Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Ayşe Sarı, personelinin Babalar Günü'nü kutladı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Sarı, Babalar Günü dolayısıyla personeliyle bir araya gelerek sohbet etti ve günün anısına pasta kesildi.

Sarı, başta kurumda görev yapan babalar olmak üzere, tüm babaların Babalar Günü'nü kutladığını belirtti.

- Edirneli cimnastikçiler başarı kazandı

Edirne Pera Spor Kulübü sporcuları İstanbul'da gerçekleşen Ritmik Cimnastik Minikler Kategorisi Federasyon Kupası yarışmasında başarı elde etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 230 sporcunun katıldığı yarışmada Edirneli sporcular 9 ile 73. sıralar arasında yer alarak ilk 3'te 1'lik dilimin içerisinde yer aldı.

Kulübün kurucularından Banu Seri, Edirne'nin isminin eski günlerdeki gibi cimnastikte anılmaya başladığını belirtti.

Kulübün kurucularından Yağmur Vardar da her kategoride sporcularının olduğunu belirterek, kulüp olarak çok çalışmaya ve adım adım hedeflerini daha yukarılara taşımaya devam edeceklerini kaydetti.