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        Başkentte devlet protokolünü "kırmızı dipli mum" ile Kırkpınar'a davet sürüyor

        Edirne Valisi Yunus Sezer ve Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri kapsamında devlet protokolünü davet etmek amacıyla başkentteki ziyaretlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 09:05 Güncelleme: 19.06.2025 - 09:05
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        Başkentte devlet protokolünü "kırmızı dipli mum" ile Kırkpınar'a davet sürüyor
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        Edirne Valisi Yunus Sezer ve Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri kapsamında devlet protokolünü davet etmek amacıyla başkentteki ziyaretlerini sürdürüyor.

        Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Sezer ve Başkan Akın’a ziyaretlerde; AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ve 664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Ufuk Özünlü eşlik etti.

        Ziyaretler kapsamında Edirne heyeti, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'yı, Kırkpınar'ın köklü geleneğini temsil eden "kırmızı dipli mum" ile güreşlere davet etti.

        664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 4-6 Temmuz tarihlerinde Sarayiçi Er Meydanı’nda gerçekleştirilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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