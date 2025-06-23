Edirne'de otomobillerine standart dışı APP plaka takan sürücülere ceza kesildi
Edirne'de, otomobillerine standart dışı Avrupa Press Plaka (APP) takan 4 sürücüye 3 bin 809'ar lira ceza kesildi.
Edirne'de, otomobillerine standart dışı Avrupa Press Plaka (APP) takan 4 sürücüye 3 bin 809'ar lira ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bostan Pazarı Caddesi'nde asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirdi.
Denetimde durdurulan araçta inceleme yapan ekipler 4 otomobilin plakasının standart dışı olduğunu tespit etti.
Ekipler, 4 sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun "standart dışı plaka (APP) takmak" maddesi gereğinde 3 bin 809'ar lira para cezası uyguladı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.