Edirne Valisi Sezer, tarla yangınlarına karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu:

Edirne Valisi Yunus Sezer, artan hava sıcaklıkları ve hasat sezonuyla birlikte görülen tarla yangınlarına karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Vali Sezer, gazetecilere, hasat döneminin çiftçiler için büyük önem taşıdığını belirterek, "Çiftçilerin yüzünü güldüren bu süreç, yangınlarla üzüntüye dönüşmemeli. Bu nedenle gerekli tüm önlemlerin alınması gerekiyor." dedi.

Kentte aşırı sıcakların etkili olduğunu ifade eden Sezer, düşük nem oranına dikkati çekti.

Bilinçsizce ve sorumsuzca yapılan bazı davranışların kötü sonuçlara neden olduğunu vurgulayan Sezer, "Yol kenarlarında sorumsuzca yapılan yangına sebep olabilecek davranışlar, bir kıvılcım bile çiftçilerimizin bir yıllık emeğini yok edebiliyor. Bu sadece bireysel kayıp değil, ülkemiz ve kamu kaynakları açısından da ciddi zarar." diye konuştu.

Vali Sezer, vatandaşlardan yol kenarlarına izmarit atmamalarını, piknik alanlarında yangına neden olabilecek davranışlardan kaçınmalarını istedi.