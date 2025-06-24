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        Kırkpınar'da pehlivanların yağlanması için 2 ton zeytinyağı kullanılacak

        664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde mücadele edecek pehlivanların yağlanmaları için 2 ton zeytinyağı kullanılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 12:43 Güncelleme: 24.06.2025 - 12:50
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        Kırkpınar'da pehlivanların yağlanması için 2 ton zeytinyağı kullanılacak
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        664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde mücadele edecek pehlivanların yağlanmaları için 2 ton zeytinyağı kullanılacak.

        Asırlardır düzenlenen organizasyonun 664'üncüsü Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda 4-6 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

        Kırkpınar'da çayırda güreşecek pehlivanların yağlanması için kullanılacak 2 ton zeytinyağı, Sarayiçi Er Meydanı'na getirildi.

        Trakya Birlik tarafından sağlanan yağlar depoya taşındı.

        Kırkpınar tesisleri sorumlusu Ahmet Kıyı, gazetecilere, yoğun şekilde Kırkpınar'a hazırlandıklarını söyledi.

        Güreşseverlerin tesislerden iyi şekilde yararlanması için çaba harcadıklarını belirten Kıyı, "Er meydanı güreşlere hazır. Zeytinyağı Kırkpınar'ın olmazsa olmazlarından, geleneklerinden. Trakya Birlik de her yıl geleneksel olarak pehlivanların kullanması için zeytinyağı veriyor. Trakya Birlik yetkililerine teşekkür ederiz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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