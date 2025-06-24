Kırkpınar'da pehlivanların yağlanması için 2 ton zeytinyağı kullanılacak

Güreşseverlerin tesislerden iyi şekilde yararlanması için çaba harcadıklarını belirten Kıyı, "Er meydanı güreşlere hazır. Zeytinyağı Kırkpınar'ın olmazsa olmazlarından, geleneklerinden. Trakya Birlik de her yıl geleneksel olarak pehlivanların kullanması için zeytinyağı veriyor. Trakya Birlik yetkililerine teşekkür ederiz." dedi.

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde mücadele edecek pehlivanların yağlanmaları için 2 ton zeytinyağı kullanılacak.

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