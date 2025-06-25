HAK-İŞ Konfederasyonu Edirne İl Başkanlığı üyeleri, "Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü" kapsamında Edirne Sultan 1.Murat Devlet Hastanesi önünde basın açıklaması yaptı.

HAK-İŞ Konfederasyonu Edirne İl Başkanı Emre Promet, burada yaptığı konuşmada, emeklerinin karşılığını alacak bir toplu sözleşme talebinde bulunduklarını söyledi.

Çalışanı merkeze alan, geçim koşullarını gözeten bir teklifin ortaya konmasını beklediklerini belirten Promet, "Gelir adaletinin sağlanması ve toplu sözleşmenin bir an önce tamamlanmasını bekliyoruz." dedi.

Promet, sürecin devam ettiğini ve yeni bir teklif üzerinde çalışıldığını ifade etti.

Yeni teklifin bir an önce verilmesi gerektiğini dile getiren Promet, "Bizler ülkemizin birliği, refahı ve kalkınması için fedakarca çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

- Keşan'da yaz spor kursları sürüyor

Keşan Belediyesi yaz spor kursları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, her yıl geleneksel olarak düzenlenen yaz spor kursları, bu yıl da çocukların büyük ilgisiyle başladı.

Futbol, voleybol ve basketbol branşlarında gerçekleştirilen kurslar, yaz tatilini hem eğlenceli hem de verimli geçirmek isteyen çocuklar için önemli bir fırsat sunuyor. Keşan Belediyesi Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda uzman eğitmenler eşliğinde devam eden kurslara, her yaş grubundan çocuk katılım sağlıyor. Kurslara kayıtların sürdüğü belirtildi. - Taşınmazın satış ihalesi gerçekleşti Keşan Belediyesi'ne ait taşınmazın satış ihalesi gerçekleşti. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde yer alan 10 bin 924 metrekarelik arsanın satış ihalesi gerçekleştirildi. Keşan Belediye Başkan Vekili Rasim Ergene ve ihale komisyonu huzurunda gerçekleştirilen ihaleyi, 130 milyon lira bedelle Fidan Pen. İnş. Plas. San. ve Tic. Ltd. Şti kazandı. - Afet Risk Değerlendirme Kurulu toplantısı Edirne'de Afet Risk Değerlendirme Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. AFAD İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Edirne Vali Yardımcısı Turgut Şubaşı başkanlığında yapılan toplantıya İl Afet Risk Azaltma Değerlendirme Kurulu üyeleri katıldı.