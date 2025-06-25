Edirne'de anızda başlayıp 3 metruk eve sıçrayan yangın söndürüldü
Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde anızda başlayıp daha sonra 3 metruk eve sıçrayan yangın söndürüldü.
Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde anızda başlayıp daha sonra 3 metruk eve sıçrayan yangın söndürüldü.
Tuğlalık köyünde hasadı tamamlanmış buğday tarlasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, tarlanın bitişiğindeki kullanılmayan 3 eve sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Lalapaşa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangında, 10 dekar buğday tarlası ve 3 metruk ev zarar gördü.
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