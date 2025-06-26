Edirne'de 3 bölgede çıkan anız yangınları söndürüldü

Haber verilmesi üzerine yangın bölgelerine Orman İşletme Müdürlüğü ile Meriç ve Küplü belediyeleri itfaiye ekipleri sevk edildi.

İlçeye bağlı Akçadam köyünde 2, Karayusuflu köyünde ise 1 hasat edilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.