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        Sulama imkanı artan köylerde yılda iki ürün alınmaya başladı

        Edirne'de son yıllarda artırılan sulama yatırımları sayesinde köylerde tarımsal üretim çeşitlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 09:39 Güncelleme: 27.06.2025 - 10:00
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        Sulama imkanı artan köylerde yılda iki ürün alınmaya başladı
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        Edirne'de son yıllarda artırılan sulama yatırımları sayesinde köylerde tarımsal üretim çeşitlendi.

        İl Özel İdaresi tarafından hayata geçirilen küçük ölçekli sulama projeleri sayesinde çiftçiler, daha önce yılda bir ürün alabildikleri arazilerde artık ikinci ürünü yetiştirebiliyor.

        Köylerde sulama imkanı sayesinde verim artarken, üreticiler yeni gelir kapılarına kavuşuyor.

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Lalapaşa ilçesine bağlı Çömlekakpınar köyünde tamamlanan sulama projesini yerinde inceledi, üreticilerle bir araya geldi. Çiftçiler, sulama sayesinde ikinci ürün ektiklerini belirterek Sezer'e teşekkür etti.

        Vali Sezer, inceleme sonrası yaptığı açıklamada, tarım ve hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı bölgelerde üreticilerin desteklenmeye devam edildiğini söyledi.

        Devlet Su İşlerinin büyük çaplı projelerinin yanında İl Özel İdaresinin daha küçük ölçekli sulama yatırımları gerçekleştirdiğine işaret eden Sezer, son iki yılda 52 sulama projesinin büyük bölümünün tamamlandığını belirtti.

        Edirne'nin bir tarım şehri ve modern tarımın yapıldığı şehir olarak öne çıktığına vurgu yapan Sezer, şöyle konuştu:

        "Edirne'de gerçekten de insanımız hem çalışkan ve modern tarım tekniklerini biliyor ve kullanıyorlar. Verimli ve bereketli toprakları da en iyi şekilde kullanmaya çalışıyorlar. Sulama projeleriyle çiftçi suya kavuşunca yılda bir tarladan ikinci ürünü de üretebiliyor, buğdayı biçiyor, mısır ekiyor, bostan yapıyor, ayçiçeği ekiyor. Diğer taraftan yolda gelirken gördüm yem bitkileri ekimi de çok fazla, yonca ekmişler. Burada hayvancılık çok fazla ve çok büyük miktarda yapılıyor. Hem Lalapaşa'da hem Enez'de hem Süloğlu'nda hem Havsa'da bütün ilçelerimizde bu şekilde sulama projelerini hayata geçirmeye çalışıyoruz.

        Bu konuda da bütçe imkanlarına da bakmıyoruz çünkü üretim ülkemiz için önemli ilimiz için önemli ve çiftçimiz için önemli. Çiftçimiz üretsin ve kazansın bunu hedefliyoruz. Cumhurbaşkanımızın, Tarım ve Orman Bakanımızın bizlere olan talimatları bu yönde. Bir topraktan ne kadar verim elde edilebiliyorsa çiftçimiz ne kadar faydalanabiliyorsa onun destekleyelim."

        Çömlekakpınar köyü sakinlerinden Şerafettin Başaran da sulama imkanları arttıkça çiftçinin de yüzünün güldüğünü söyledi.

        Sulama yaptığı tarladaki ayçiçeği kafalarının çok büyüdüğünü ifade eden Başaran, "Yüzümüz gülüyor. Şimdi böyle ayçiçeğini gördüğüm zaman ruhum gönlüm açılıyor sayın Valim." dedi.

        Köy sakinlerinden İdris Tunca da ikinci ürün nedeniyle önemli ölçüde kar ettiğini ifade etti.

        Tunca, desteklerinden dolayı Vali Sezer'e teşekkür etti.

        Sezer'e İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Eyyüp Batuhan Ciğerci, Lalapaşa Kaymakamı Bahadır Yılmaz, Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt da eşlik etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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