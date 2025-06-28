Edirne'de Uluslararası Balkan Folklor Festivali kapsamında "kuker" geleneği canlandırıldı

Edirne’de bu yıl 5'incisi düzenlenen Uluslararası Balkan Folklor Festivali, renkli gösterilerle sona erdi.

Edirne Belediyesi, Türk-Bulgar Eğitim, Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Kar Amacı Gütmeyen Varna Topluluklar Derneği, Gelenekler ve Kültür Derneği ile Varna Turizm Odası işbirliğinde Saraçlar Caddesi’nde gerçekleştirilen festivalde, Türkiye ve Bulgaristan'dan dans grupları sahne aldı.

Etkinlikte, antik çağlardan kalma bir gelenek olan ve "kötü ruhların kovulması" ritüelini canlandıran kuker (maske) gösterisi ilgiyle izlendi.

Bulgaristan'dan gelen ekip, yöresel kıyafetler, rengarenk maskeler ve bellerindeki çanlarla kötü ruhları uzaklaştırmayı sembolize eden bir performans sundu.

Festival boyunca gruplar kendi yörelerine özgü müzikler eşliğinde halk oyunları gösterileri yaptı.

Edirne’de Balkan kültürünün yaşatılmasına katkı sunan festival, gösterilerin ardından sona erdi.