Dünya Ralli Şampiyonası'nda "JWRC zaferi" kazanan Ali Türkkan coşkuyla karşılandı

Dünya Ralli Şampiyonası'nda JWRC zaferi kazanan pilot Ali Türkkan, İpsala Sınır Kapısı'nda coşkuyla karşılandı.

Castrol Ford Team Türkiye ekibinden pilot Ali Türkkan, co-pilot Oytun Albayrak, Yunanistan'da gerçekleştirilen Akropol Rallisi'ni "Junior WRC" ve "WRC3" klasmanlarında birinci olarak tamamladı.

Türkkan, Junior WRC kategorisinde Türkiye'ye birinciliğini kazandıran ilk Türk pilot olurken dünya gençler şampiyonluğu yolunda da avantaj elde etti.

Şampiyonanın ardından yurda dönen Ali Türkkan ve teknik heyet İpsala Sınır Kapısı'nda karşılandı.

Türk bayrakları açan sporseverler sınır kapısında sporcuları uzun süre alkışlayarak çiçek hediye etti.

Ali Türkkan, AA muhabirine, Türkiye'nin adını uluslararası şampiyonalarda daha fazla duyurmak için durmadan çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Önemli ve zorlu bir şampiyonayı başarıyla tamamladıklarını anlatan Türkkan, "Çok gururluyuz çok mutluyuz. Ülkemizin ralli tarihi için bir ilke imza attık. İlk defa Dünya Şampiyonası'nda kazandık. İlk oldu ama son olmayacak emin olabilirsiniz. Bu yıl iki yarış daha var önümüzde orada da kazanmak için yarışacağız. İlk galibiyetin ardından hedefimiz Türkiye'ye dünya şampiyonluğunu da kazandırmak." diye konuştu.