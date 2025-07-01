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        Edirne'de otomobille traktörün çarpıştığı kazada 3 kişi öldü

        Edirne'nin Keşan ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 09:14 Güncelleme: 01.07.2025 - 09:14
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        Edirne'de otomobille traktörün çarpıştığı kazada 3 kişi öldü
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        Edirne'nin Keşan ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

        Keşan Jandarma Komutanlığında motosiklet tim komutanı olarak görev yapan astsubay Erkan Özkan'ın kullandığı 06 EC 2509 plakalı otomobil, Akhoca köyü yakınlarında Gencay Oskan'ın kullandığı 22 HS 902 plakalı traktörle çarpıştı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Kazada sürücü Özkan ile traktör şoförü Gencay Oskan (28) ve eşi Seren Oskan (26) olay yerinde yaşamını yitirdi.

        Yapılan incelemenin ardından cenazeler Keşan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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