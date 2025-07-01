GÜNCELLEME - Edirne'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü

Astsubay Özkan için Keşan İlçe Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi. İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş'in de katıldığı tören sonrası Özkan'ın naaşı memleketi Balıkesir'e gönderildi.

Erkan Özkan ile Gencay Oskan ve eşi Seren Oskan (26) olay yerinde yaşamını yitirdi. İncelemenin ardından cenazeler Keşan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

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