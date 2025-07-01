Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne Belediye Meclisi Toplantısı yapıldı

        Edirne Belediye Meclisi temmuz ayı olağan toplantısı, Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın başkanlığında Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 17:43 Güncelleme: 01.07.2025 - 17:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne Belediye Meclisi Toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne Belediye Meclisi temmuz ayı olağan toplantısı, Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın başkanlığında Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı.

        Toplantıda 11 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

        Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Akın, belediyenin kent genelinde yürüttüğü çalışmalar hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi.

        Refüj alanlarındaki peyzaj düzenlemelerinden bahseden Akın, bu alanlarda hem olumlu hem de zaman zaman olumsuz geri dönüşler aldıklarını söyledi. Tüm çalışmaların su tasarrufu gözetilerek yapıldığını vurgulayan Akın, bölgedeki su kıtlığına dikkat çekti.

        Akın, Edirne’nin giderek artan bir su kriziyle karşı karşıya olduğuna işaret ederek, "Bu her geçen gün artarak devam edecek. Kentimizin bu konuda zarar görmemesi için ilgili kurumlarla ortak projeler üretiyoruz. Su krizi gerçekten çok ciddi ve bu konuda herkesi tasarruflu olmaya davet ediyorum. Biz de belediye olarak su kullanımımızı minimum seviyede tutmaya çalışıyoruz." dedi.

        Belediyeye ait arazide yeni bir "kent park" oluşturacaklarını belirten Akın, alanın peyzaj ve düzenlemesiyle ilgili ödüllü bir proje yarışması düzenleyeceklerini ifade etti.

        Son günlerde Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınlarına da değinen Akın, "Tüm hemşerilerimizi çok dikkatli ve özenli olmaya davet ediyorum. Ciğerlerimiz yanıyor, birçok canlıyı ve bitkiyi yangınlarda kaybediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Toplantı öncesi 3 üniversite öğrencisi, geçen meclis toplantısında alınan bir arsanın imar planının "konut" alanından "özel yurt alanı"na çevrilmesine ilişkin karardan vazgeçilmesini talep ederek pankart açtı. Yetkililer tarafından uyarılan öğrenciler, daha sonra salondan ayrıldı.

        Akın, görüştüğü gençlere tahsisin belediye tarafından yapılmadığını aktardığını ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        1 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        1 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        Orman yangınlarında son durum!
        Orman yangınlarında son durum!
        Bursa'da bir saat arayla iki deprem!
        Bursa'da bir saat arayla iki deprem!
        "Peygambere saldırıyı lanetliyorum"
        "Peygambere saldırıyı lanetliyorum"
        Leman dergisine karikatür soruşturması
        Leman dergisine karikatür soruşturması
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer gözaltına alındı
        Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer gözaltına alındı
        Rusya, Akkuyu'daki hisselerini satışa çıkardı
        Rusya, Akkuyu'daki hisselerini satışa çıkardı
        Jhon Duran, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        Jhon Duran, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        Barcelona'da son 100 yılın en sıcak haziran ayı
        Barcelona'da son 100 yılın en sıcak haziran ayı
        Inter'de Hakan Çalhanoğlu krizi!
        Inter'de Hakan Çalhanoğlu krizi!
        Vahşet! Karısını yumrukla öldürdü!
        Vahşet! Karısını yumrukla öldürdü!
        Sabri Ugan için TSYD'de tören düzenlendi
        Sabri Ugan için TSYD'de tören düzenlendi
        Eski yenge aşk tatilinde
        Eski yenge aşk tatilinde
        ABD dolarında 1973'ten bu yana bir ilk
        ABD dolarında 1973'ten bu yana bir ilk
        İnanılmaz kazada 4 can kaybı!
        İnanılmaz kazada 4 can kaybı!
        TMSF, İstikbal ve Akfel Gaz'ı satışa çıkardı
        TMSF, İstikbal ve Akfel Gaz'ı satışa çıkardı
        Osimhen'e yeni teklif: Süre istedi
        Osimhen'e yeni teklif: Süre istedi
        Keçi çobanı keşfetmişti! "Burası her sene bizi şaşırtıyor"
        Keçi çobanı keşfetmişti! "Burası her sene bizi şaşırtıyor"

        Benzer Haberler

        Kırkpınar'da esnaf ve vatandaşlar için gastronomi ve çarşı alanları oluştur...
        Kırkpınar'da esnaf ve vatandaşlar için gastronomi ve çarşı alanları oluştur...
        Edirne İl Genel Meclisi temmuz ayı toplantıları başladı
        Edirne İl Genel Meclisi temmuz ayı toplantıları başladı
        Edirne Valisi Sezer biçerdöverle buğday hasadı yaptı
        Edirne Valisi Sezer biçerdöverle buğday hasadı yaptı
        Edirne'de çiftçi ve tüccarlara ürün satışı "teknolojik sistemle" sunuluyor
        Edirne'de çiftçi ve tüccarlara ürün satışı "teknolojik sistemle" sunuluyor
        Diyanet-Sen Edirne Şubesi Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan...
        Diyanet-Sen Edirne Şubesi Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan...
        GÜNCELLEME - Edirne'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü
        GÜNCELLEME - Edirne'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü