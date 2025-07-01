Edirne Belediye Meclisi Toplantısı yapıldı

Edirne Belediye Meclisi temmuz ayı olağan toplantısı, Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın başkanlığında Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Toplantıda 11 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Akın, belediyenin kent genelinde yürüttüğü çalışmalar hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi.

Refüj alanlarındaki peyzaj düzenlemelerinden bahseden Akın, bu alanlarda hem olumlu hem de zaman zaman olumsuz geri dönüşler aldıklarını söyledi. Tüm çalışmaların su tasarrufu gözetilerek yapıldığını vurgulayan Akın, bölgedeki su kıtlığına dikkat çekti.

Akın, Edirne’nin giderek artan bir su kriziyle karşı karşıya olduğuna işaret ederek, "Bu her geçen gün artarak devam edecek. Kentimizin bu konuda zarar görmemesi için ilgili kurumlarla ortak projeler üretiyoruz. Su krizi gerçekten çok ciddi ve bu konuda herkesi tasarruflu olmaya davet ediyorum. Biz de belediye olarak su kullanımımızı minimum seviyede tutmaya çalışıyoruz." dedi.

Belediyeye ait arazide yeni bir "kent park" oluşturacaklarını belirten Akın, alanın peyzaj ve düzenlemesiyle ilgili ödüllü bir proje yarışması düzenleyeceklerini ifade etti.

Son günlerde Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınlarına da değinen Akın, "Tüm hemşerilerimizi çok dikkatli ve özenli olmaya davet ediyorum. Ciğerlerimiz yanıyor, birçok canlıyı ve bitkiyi yangınlarda kaybediyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplantı öncesi 3 üniversite öğrencisi, geçen meclis toplantısında alınan bir arsanın imar planının "konut" alanından "özel yurt alanı"na çevrilmesine ilişkin karardan vazgeçilmesini talep ederek pankart açtı. Yetkililer tarafından uyarılan öğrenciler, daha sonra salondan ayrıldı.

Akın, görüştüğü gençlere tahsisin belediye tarafından yapılmadığını aktardığını ifade etti.