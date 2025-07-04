Kırkpınar'da "aile boyu" kol bağlıyorlar

CİHAN DEMİRCİ - 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemeri alan başpehlivan Mustafa Taş, kardeşi Yusuf İslam ve kuzeni Erkan ile er meydanında kol bağlayacak.

Başpehlivan Mustafa Taş, AA muhabirine 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne çok iyi hazırlandığını belirtti.

Lig güreşlerinde de önemli başarılar elde ettiğini ifade eden Taş, "Kırkpınar'a her sene katıldım, altın kemer mücadelesi verdim. Katıldığım ilk yıldan bu yıla kadar altın kemeri alabilmek için tüm mücadelemi gösteriyorum. Bu sene tekrardan altın kemeri alıp Antalya'ya götürmek için elimden gelen tüm mücadelemi ortaya koyacağım." dedi.

- "Dere yatağı susuz kalmazmış"

Mustafa Taş, ailecek yağlı güreş sevdalısı olduklarını dile getirdi.

Altın kemer hayaliyle büyüdüğünü dile getiren Taş, şunları kaydetti:

"Güreş sevdalısıyız. Çocukluğumdan beri davul sesini duyunca ağlayan biriyim, o kadar çok seviyorum. Yani bu işe ömrümüzü veriyoruz. Benim için artık yaşam tarzı. Babam, dedem, babamın dedesi hep pehlivanlar. Babamın dedesi İbrahim Taş çok namlı pehlivanlardan, 30 yaşında rahmetli oluyor. Dere yatağı susuz kalmazmış. Büyük dedemizden bu yana ailede herkes güreşmiş. Bugünkü temsilcileri ise biziz. Kardeşim Yusuf İslam Taş ve geçen yılın başaltı birincisi Erkan Taş ile Kırkpınar'da başarılı olmak için güreşeceğiz."

- "Ailede yağlı güreş geleneği büyükten küçüğe ilerliyor"

Erkan Taş da 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni başaltı birincisi olarak tamamladığını ve bu yıl başpehlivan olarak Er Meydanı'na çıkacağını ifade etti.

İlk başpehlivanlık mücadelesini vereceği için heyecanlı olduğunu dile getiren Erkan Taş, "Yeni bir lig kuruldu ve Kırkpınar'da bundan dolayı daha iyi güreşler oluyor. Ligde diğer müsabakalar bize prova oluyor. Kırkpınar'a kemer almaya geliyoruz ve bunun için mücadele ediyoruz." şeklinde görüş belirtti.