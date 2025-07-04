Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Kırkpınar'da "aile boyu" kol bağlıyorlar

        CİHAN DEMİRCİ - 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemeri alan başpehlivan Mustafa Taş, kardeşi Yusuf İslam ve kuzeni Erkan ile er meydanında kol bağlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 11:02 Güncelleme: 04.07.2025 - 11:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırkpınar'da "aile boyu" kol bağlıyorlar
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        CİHAN DEMİRCİ - 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemeri alan başpehlivan Mustafa Taş, kardeşi Yusuf İslam ve kuzeni Erkan ile er meydanında kol bağlayacak.

        Başpehlivan Mustafa Taş, AA muhabirine 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne çok iyi hazırlandığını belirtti.

        Lig güreşlerinde de önemli başarılar elde ettiğini ifade eden Taş, "Kırkpınar'a her sene katıldım, altın kemer mücadelesi verdim. Katıldığım ilk yıldan bu yıla kadar altın kemeri alabilmek için tüm mücadelemi gösteriyorum. Bu sene tekrardan altın kemeri alıp Antalya'ya götürmek için elimden gelen tüm mücadelemi ortaya koyacağım." dedi.

        - "Dere yatağı susuz kalmazmış"

        Mustafa Taş, ailecek yağlı güreş sevdalısı olduklarını dile getirdi.

        Altın kemer hayaliyle büyüdüğünü dile getiren Taş, şunları kaydetti:

        "Güreş sevdalısıyız. Çocukluğumdan beri davul sesini duyunca ağlayan biriyim, o kadar çok seviyorum. Yani bu işe ömrümüzü veriyoruz. Benim için artık yaşam tarzı. Babam, dedem, babamın dedesi hep pehlivanlar. Babamın dedesi İbrahim Taş çok namlı pehlivanlardan, 30 yaşında rahmetli oluyor. Dere yatağı susuz kalmazmış. Büyük dedemizden bu yana ailede herkes güreşmiş. Bugünkü temsilcileri ise biziz. Kardeşim Yusuf İslam Taş ve geçen yılın başaltı birincisi Erkan Taş ile Kırkpınar'da başarılı olmak için güreşeceğiz."

        - "Ailede yağlı güreş geleneği büyükten küçüğe ilerliyor"

        Erkan Taş da 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni başaltı birincisi olarak tamamladığını ve bu yıl başpehlivan olarak Er Meydanı'na çıkacağını ifade etti.

        İlk başpehlivanlık mücadelesini vereceği için heyecanlı olduğunu dile getiren Erkan Taş, "Yeni bir lig kuruldu ve Kırkpınar'da bundan dolayı daha iyi güreşler oluyor. Ligde diğer müsabakalar bize prova oluyor. Kırkpınar'a kemer almaya geliyoruz ve bunun için mücadele ediyoruz." şeklinde görüş belirtti.

        Yağlı güreşin aileleri için bir gelenek haline geldiğini aktaran Taş, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Güreş bizim dedelerimizden, atalarımızdan geliyor. Ailemizde herkes güreşi çok seviyor. Onlar zamanında kendi imkanları dahlinde güreş yaptılar. Bizim gibi profesyonel olarak yapamadıkları için bizleri yetiştirdiler. Biz de onların izinden gidiyoruz. Mustafa ağabeyim 3 yıldır başpehlivan olarak güreşiyor. Onun arkasından geliyoruz, benim arkamdan da kuzenim Yusuf İslam geliyor. Onun arkasından da küçük kuzenlerimiz var, onları da yetiştiriyoruz. Bu şekilde ailede yağlı güreş geleneği devam ediyor."

        Yusuf İslam Taş ise geçen yıl küçük orta boy birincisi olduğunu bu yıl ise büyük orta kategorisinde güreşeceğini dile getirdi.

        Ağabeyleri başpehlivanlar Mustafa ve Erkan Taş'ı örnek aldığını dile getiren Yusuf İslam, "Lise eğitimimi tamamladıktan sonra güreşe başladım. Biraz geç oldu ama kısa zamanda eksiklerimi ağabeylerim sayesinde kapattım. Sadece güreşle ilgileniyorum. Ağabeylerim gibi ben de başpehlivan olarak güreşmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Elektrik mi yaktı?
        Elektrik mi yaktı?
        Buca'daki yangının tahribatı böyle görüntülendi
        Buca'daki yangının tahribatı böyle görüntülendi
        İzmir'deki yangınlarda 3.gün!
        İzmir'deki yangınlarda 3.gün!
        Benzin, motorin ve LPG'ye ÖTV zammı
        Benzin, motorin ve LPG'ye ÖTV zammı
        Soyer ile birlikte 137 kişi adliyede
        Soyer ile birlikte 137 kişi adliyede
        Bilge Öztürk'ün okulu yandı
        Bilge Öztürk'ün okulu yandı
        Trump: Beyaz Saray'da UFC dövüşü yapacağız
        Trump: Beyaz Saray'da UFC dövüşü yapacağız
        20 milyon kişiye gösterdi
        20 milyon kişiye gösterdi
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Bir araç çaldı... Jandarmaya ateş açtı... Öldüren hata!
        Bir araç çaldı... Jandarmaya ateş açtı... Öldüren hata!
        Galatasaray, Osimhen'in alternatifini buldu!
        Galatasaray, Osimhen'in alternatifini buldu!
        İşçinin kıdem tazminatı kaybı 5.136 TL
        İşçinin kıdem tazminatı kaybı 5.136 TL
        Fenerbahçe'den Asensio atağı: Teklifi duyurdular
        Fenerbahçe'den Asensio atağı: Teklifi duyurdular
        18 kent için fırtına ve sağanak alarmı! 3 bölgede yağış var!
        18 kent için fırtına ve sağanak alarmı! 3 bölgede yağış var!
        Trump'tan ülkelere 'tarife mektupları'
        Trump'tan ülkelere 'tarife mektupları'
        Gökyüzüne açılan evler
        Gökyüzüne açılan evler
        İsrail basını: Trump 7 Temmuz'da ateşkes ilan edecek
        İsrail basını: Trump 7 Temmuz'da ateşkes ilan edecek
        MİT Başkanı Kalın Hakkari'de
        MİT Başkanı Kalın Hakkari'de
        Alacak verecek kavgası kanlı bitti! Baba-oğul öldürüldü
        Alacak verecek kavgası kanlı bitti! Baba-oğul öldürüldü
        Beşiktaş'ın orta saha planı!
        Beşiktaş'ın orta saha planı!

        Benzer Haberler

        Kırkpınar'ın en yaşlı başpehlivanı Osman Aynur, dualı çayırı bırakmak istem...
        Kırkpınar'ın en yaşlı başpehlivanı Osman Aynur, dualı çayırı bırakmak istem...
        Kırkpınar'a gelen güreşseverler, çadırlarda da konaklıyor
        Kırkpınar'a gelen güreşseverler, çadırlarda da konaklıyor
        Edirne'de Kırkpınar'a gelen güreşseverlerden bazıları çadırda konakladı
        Edirne'de Kırkpınar'a gelen güreşseverlerden bazıları çadırda konakladı
        Edirne Valisi Sezer "otoyol" kalitesinde asfaltlanan köy yollarını "Lütfü A...
        Edirne Valisi Sezer "otoyol" kalitesinde asfaltlanan köy yollarını "Lütfü A...
        Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hatipler, AA Edirne Bölge Müdürlüğünü...
        Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hatipler, AA Edirne Bölge Müdürlüğünü...
        Kırkpınar'da 762 pehlivan güreş tutacak
        Kırkpınar'da 762 pehlivan güreş tutacak