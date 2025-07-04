Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Edirne'de Kur'an kursu açılış programında konuştu:

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Edirne'nin İpsala ilçesinde açılan yatılı hafızlık Kur'an kursunda Balkanlar'dan ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen gençlerin yetişeceğini belirtti.

Erbaş, İpsala Müftülüğü Muhammet Altunsoy Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu ve Konferans Salonu'nun açılış törenine katıldı.

Erbaş, burada yaptığı konuşmada, çok güzel bir açılış için bir araya gelindiğini söyledi.

Altunsoy'un isminin hayırlı bir yerde yaşayacağını belirten Erbaş, "Burada okuyan, hafızlık yapan ve dinimizi öğrenen herkes onun için duacı olacak. İşte hayır böyle bir şey." dedi.

Erbaş, insanlar öldükten sonra amel defterlerinin kapandığını ancak bazı kişilerin amel defterlerinin kapanmadığını dile getirdi.

Bunlardan birisinin hayırlı evlat yetiştiren anne ve babalar olduğunu ifade eden Erbaş, "İşte burada hayırlı evlatlar yetişecek. Ne mutlu anne ve babalara amel defterleri kapanmayacak. İlminden istifade edilen hocalarımız talebe yetiştirecek. Ne mutlu onlara ki amel defterleri hiç kapanmayacak. Burası sadaka-i cariyedir. Hayır sahiplerinin amel defterleri bu binalar sayesinde hiç kapanmayacak." diye konuştu.

İpsala'nın Balkanlar'a açılan bir kapı olduğunu dile getiren Erbaş, İpsala'nın Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde yer alan bir yer olduğuna değindi. Evliya Çelebi'nin yazılarında ordunun Balkanlar'a geçmeden cuma namazını İpsala kıldığını anlattığını belirten Erbaş, şöyle devam etti: "İpsala kelimesinin iptida sela yani ilk namazı burada kıldıkları için o iptida selanın gittikçe İpsala'ya dönüştüğü bilgisini veriyor Evliya Çelebi. Ne kadar güzel bir ismi var bu ilçenin. Namazın ilk kılındığı yer anlamına geliyor Evliya Çelebi'nin izahını anlatıyorum. Dolayısıyla bu anlamı muhafaza etmemiz gerekiyor. Burada Balkanlar'dan ve ülkemizin çeşitli yerlerinden gelen nice gençler yetişecek. Onlar için dua ediyorum." Edirne Vali Yardımcısı ve İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili de kursun Batı Trakya'dan gelecek gençlere de hizmet vereceğini anlattı. Batı Trakya'dan çok sayıda kayıt aldıklarını belirten Sevgili, "Batı Trakya ve Türkiye'yi Balkanları buluşturma noktası İpsala olacak. Biz ev sahipliği yapmaya hazırız. Beş yıldızlı bir otel konseptinde. Burada kültürel, dini, ahlaki her türlü eğitim verilecek. Burası çok fonksiyonlu bir merkez olacak." dedi.