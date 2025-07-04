Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Edirne'de Kur'an kursu açılış programında konuştu:

        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Edirne'nin İpsala ilçesinde açılan yatılı hafızlık Kur'an kursunda Balkanlar'dan ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen gençlerin yetişeceğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 13:14 Güncelleme: 04.07.2025 - 13:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Edirne'de Kur'an kursu açılış programında konuştu:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Edirne'nin İpsala ilçesinde açılan yatılı hafızlık Kur'an kursunda Balkanlar'dan ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen gençlerin yetişeceğini belirtti.

        Erbaş, İpsala Müftülüğü Muhammet Altunsoy Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu ve Konferans Salonu'nun açılış törenine katıldı.

        Erbaş, burada yaptığı konuşmada, çok güzel bir açılış için bir araya gelindiğini söyledi.

        Altunsoy'un isminin hayırlı bir yerde yaşayacağını belirten Erbaş, "Burada okuyan, hafızlık yapan ve dinimizi öğrenen herkes onun için duacı olacak. İşte hayır böyle bir şey." dedi.

        Erbaş, insanlar öldükten sonra amel defterlerinin kapandığını ancak bazı kişilerin amel defterlerinin kapanmadığını dile getirdi.

        Bunlardan birisinin hayırlı evlat yetiştiren anne ve babalar olduğunu ifade eden Erbaş, "İşte burada hayırlı evlatlar yetişecek. Ne mutlu anne ve babalara amel defterleri kapanmayacak. İlminden istifade edilen hocalarımız talebe yetiştirecek. Ne mutlu onlara ki amel defterleri hiç kapanmayacak. Burası sadaka-i cariyedir. Hayır sahiplerinin amel defterleri bu binalar sayesinde hiç kapanmayacak." diye konuştu.

        İpsala'nın Balkanlar'a açılan bir kapı olduğunu dile getiren Erbaş, İpsala'nın Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde yer alan bir yer olduğuna değindi.

        Evliya Çelebi'nin yazılarında ordunun Balkanlar'a geçmeden cuma namazını İpsala kıldığını anlattığını belirten Erbaş, şöyle devam etti:

        "İpsala kelimesinin iptida sela yani ilk namazı burada kıldıkları için o iptida selanın gittikçe İpsala'ya dönüştüğü bilgisini veriyor Evliya Çelebi. Ne kadar güzel bir ismi var bu ilçenin. Namazın ilk kılındığı yer anlamına geliyor Evliya Çelebi'nin izahını anlatıyorum. Dolayısıyla bu anlamı muhafaza etmemiz gerekiyor. Burada Balkanlar'dan ve ülkemizin çeşitli yerlerinden gelen nice gençler yetişecek. Onlar için dua ediyorum."

        Edirne Vali Yardımcısı ve İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili de kursun Batı Trakya'dan gelecek gençlere de hizmet vereceğini anlattı.

        Batı Trakya'dan çok sayıda kayıt aldıklarını belirten Sevgili, "Batı Trakya ve Türkiye'yi Balkanları buluşturma noktası İpsala olacak. Biz ev sahipliği yapmaya hazırız. Beş yıldızlı bir otel konseptinde. Burada kültürel, dini, ahlaki her türlü eğitim verilecek. Burası çok fonksiyonlu bir merkez olacak." dedi.

        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışlalı ise temelinden çatısına kadar kursun yapımına emek veren herkese teşekkür etti.

        Hayırların kabul edilmesini ve kursun İpsala'ya hayırlı olmasını dileyen Kışlalı, "Bir Kur'an kursundaki estetik, zarafet ne kadar derseniz bu binada hepsi var. Tebrik ediyorum. İşte sadaka-i cariye bir eser. Burada hayırlı nesiller yetişecek." dedi.

        Konuşmaların ardından kurdele kesilerek kursun açılışı yapıldı.

        Tüm hayırseverlere teşekkür eden Erbaş, Nuri Albayrak, Ekrem Altunsoy ve Mahmut Altunsoy'a teşekkür belgesi verdi.

        Erbaş ve katılımcılar kursu ziyaret etti.

        Programa, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal, Edirne Müftüsü Ercan Aksu, İpsala Müftüsü Ahmet Bayraktar, Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa, Varna Müftüsü İsmail Ahmedov, Batı Trakya'dan misafirler ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kâbus otelinin ilk duruşması pazartesi!
        Kâbus otelinin ilk duruşması pazartesi!
        Kamu işçisinin zam pazarlığı sürüyor: İşveren son teklifi haftaya sunacak
        Kamu işçisinin zam pazarlığı sürüyor: İşveren son teklifi haftaya sunacak
        İmamoğlu'na sahte diploma iddianamesi
        İmamoğlu'na sahte diploma iddianamesi
        Valilik duyurdu, deprem ikaz alarmı çalacak!
        Valilik duyurdu, deprem ikaz alarmı çalacak!
        Soyer ile birlikte 99 kişi için tutuklama talebi
        Soyer ile birlikte 99 kişi için tutuklama talebi
        Evde bakım maaşı zamlandı
        Evde bakım maaşı zamlandı
        Elektrik mi yaktı?
        Elektrik mi yaktı?
        Benzin, motorin ve LPG'ye ÖTV zammı
        Benzin, motorin ve LPG'ye ÖTV zammı
        İzmir'deki yangınlarda 3.gün!
        İzmir'deki yangınlarda 3.gün!
        Buca'daki yangının tahribatı böyle görüntülendi
        Buca'daki yangının tahribatı böyle görüntülendi
        Bilge Öztürk'ün okulu yandı
        Bilge Öztürk'ün okulu yandı
        Fenerbahçe, Walker dosyasını yeniden açtı!
        Fenerbahçe, Walker dosyasını yeniden açtı!
        20 milyon kişiye gösterdi
        20 milyon kişiye gösterdi
        Cezaevinden çıktı, karısını öldürdü!
        Cezaevinden çıktı, karısını öldürdü!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Galatasaray, Osimhen'in alternatifini buldu!
        Galatasaray, Osimhen'in alternatifini buldu!
        Fenerbahçe'den Asensio atağı: Teklifi duyurdular
        Fenerbahçe'den Asensio atağı: Teklifi duyurdular
        İşçinin kıdem tazminatı kaybı 5.136 TL
        İşçinin kıdem tazminatı kaybı 5.136 TL
        Trump: Beyaz Saray'da UFC dövüşü yapacağız
        Trump: Beyaz Saray'da UFC dövüşü yapacağız
        Gökyüzüne açılan evler
        Gökyüzüne açılan evler

        Benzer Haberler

        Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, geleneksel 'ağa karşılama' töreni yap...
        Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, geleneksel 'ağa karşılama' töreni yap...
        664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin "ağa karşılaması" yapıldı
        664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin "ağa karşılaması" yapıldı
        Kırkpınar'ın "koç yiğitleri" altın kemer için mücadele verecek
        Kırkpınar'ın "koç yiğitleri" altın kemer için mücadele verecek
        "Er Meydanı"nın unutulmaz pehlivanları
        "Er Meydanı"nın unutulmaz pehlivanları
        Formunun zirvesindeki başpehlivan Nedim Gürel, Kırkpınar'da altın kemeri he...
        Formunun zirvesindeki başpehlivan Nedim Gürel, Kırkpınar'da altın kemeri he...
        Yağlı güreşin ruhunu yansıtan seremoni: "Peşrev"
        Yağlı güreşin ruhunu yansıtan seremoni: "Peşrev"