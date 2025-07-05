Edirne'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Edirne'ninEnez ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.
Edirne'ninEnez ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.
Büyükevren köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Edirne Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Alevlere, yangın söndürme helikopteri, çok sayıda arazöz, su tankeri ve çok sayıda personelle müdahale edildi.
Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü. Bölgede soğutma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.
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