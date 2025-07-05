Edirne'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü. Bölgede soğutma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Alevlere, yangın söndürme helikopteri, çok sayıda arazöz, su tankeri ve çok sayıda personelle müdahale edildi.

Büyükevren köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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