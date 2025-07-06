664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Orhan Okulu kazandı

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı, finalde Feyzullah Aktürk'ü yenen Orhan Okulu kazandı.

Sarayiçi Er Meydanı'ndaki organizasyonun baş boyu final müsabakasında, önceki turlarda Seçkin Duman, Cengizhan Şimşek, Erkan Taş ve Enes Doğan'ı yenen Orhan Okulu ile Ertuğrul Dağdeviren, Ali Gürbüz, İsmail Koç ve Ali İhsan Batmaz'ı eleyen Feyzullah Aktürk karşı karşıya geldi.

Final mücadelesi öncesinde Pençe-Kilit Harekat bölgesinde 5 askerin şehit olması nedeniyle saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Tribünlerden "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sesleri yükseldi.

Başcazgır Emin Ger'in salavatı sonrası er meydanlarının "geri vitesi olmayan pehlivanı" olarak anılan, pes etmeyen yapısıyla bilinen Antalya Kumlucalı 36 yaşındaki 2015 ve 2018 yılları Kırkpınar Başpehlivanı Orhan Okulu ile "sert kaya" lakaplı, 2022 yılından bu yana baş boyunda güreşen ve minderden edindiği dayanıklılığını çayıra taşıyan Manisalı 26 yaşındaki Feyzullah Aktürk peşreve çıktı. Tribünler, başpehlivanları alkışlarıyla selamladı.