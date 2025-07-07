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        Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları, Meriç Nehri'nde yapılacak

        –Türkiye Kürek Federasyonu tarafından her yıl düzenlenen Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları 11-13 Temmuz tarihlerinde Edirne'de Meriç Nehri parkurunda gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 10:12 Güncelleme: 07.07.2025 - 10:12
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        Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları, Meriç Nehri'nde yapılacak
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        –Türkiye Kürek Federasyonu tarafından her yıl düzenlenen Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları 11-13 Temmuz tarihlerinde Edirne'de Meriç Nehri parkurunda gerçekleştirilecek.

        Edirne Valiliği ve TED Edirne Koleji destekleriyle düzenlenecek organizasyon, Türkiye'nin olimpik standartlara sahip ilk kürek parkuru Meriç Nehri'nde kürek camiasını bir araya getirecek.

        Yarışlara 25'i aşkın kulüpten 400'e yakın sporcu katılacak.

        Sporcular, 2000 ve 1000 metrelik parkurlarda kadın ve erkek klasmanlarında, 19 Yaş Altı (Gençler), 17 Yaş Altı (Yıldızlar) ve 15 Yaş Altı (Küçükler) kategorilerinde mücadele edecek.

        Yarışlarda tek çifte, iki çifte, dört çifte, iki tek, dört tek ve sekiz tek tekne sınıflarında rekabet yaşanacak.

        Yarışların ilk günü olan 11 Temmuz Cuma günü eleme yarışları yapılacak.

        12-13 Temmuz tarihlerinde ise final müsabakaları gerçekleştirilecek.

        Öte yandan organizasyon kapsamında Master Yarışları da düzenlenecek.

        Türkiye Kürek Federasyonu, yarışların final günlerini Youtube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlayacak. 12-13 Temmuz tarihlerindeki yarışlar, sabah saat 10.00 itibarıyla canlı olarak izlenebilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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