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        TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal ETB'yi ziyaret etti

        Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, Edirne Ticaret Borsasını (ETB) ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 13:56 Güncelleme: 07.07.2025 - 13:56
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        TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal ETB'yi ziyaret etti
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        Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, Edirne Ticaret Borsasını (ETB) ziyaret etti.

        ETB'den yapılan açıklamaya göre, Güldal ziyarette elektronik satış salonunda gerçekleştirilen hububat ve yağlı tohumlar satış seansına katıldı.

        Üreticilerle sohbet eden Güldal, talep ve önerileri de dinledi.

        ETB Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk ise Güldal'a çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Güldal, lisanslı depoculuk tesislerini de ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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