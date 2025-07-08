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        Edirne'de iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Edirne'de iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 15:36 Güncelleme: 08.07.2025 - 15:36
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        Edirne'de iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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        Edirne’de iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        U.Y. idaresindeki 22 ADL 015 plakalı motosiklet ile M.A.S'nin kullandığı 22 AEA 157 plakalı motosiklet, İstasyon Mahallesi Nilüfer Sokak'ta çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü M.A.S, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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