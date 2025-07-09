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        Edirne'de Şeyh Şüceaddin Camisi'nin restorasyonu sürüyor

        Edirne'de bugüne yalnızca minaresinin yıkılmamış kısmı ulaşan Şeyh Şüceaddin Camisi'nin restorasyon çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 13:02 Güncelleme: 09.07.2025 - 13:02
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        Edirne'de Şeyh Şüceaddin Camisi'nin restorasyonu sürüyor
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        Edirne'de bugüne yalnızca minaresinin yıkılmamış kısmı ulaşan Şeyh Şüceaddin Camisi'nin restorasyon çalışmaları devam ediyor.

        Vali Yunus Sezer'in talimatıyla başlatılan restorasyon kapsamında Tunca Nehri kenarındaki yapının toprak altında kalan bölümleri ortaya çıkarıldı.

        Yarım kalan minarenin tamamlanması amacıyla kurulan iskelede çalışmalar titizlikle sürdürülürken, yapının diğer kısımlarının ihyası için de ekipler eş zamanlı çalışma yürütüyor.

        Yapının kalan bölümlerinin ayağa kaldırılması için çalışmalar da devam ediyor.

        Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, camide devam eden restorasyon çalışmalarını inceleyerek bilgi aldı.

        - Şeyh Şüceaddin Camisi

        Tunca Nehri seddesi kenarında yer alan Şeyh Şüceaddin Camisi, II. Murad döneminde mescit ve zaviye olarak inşa edildi. Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1535 yılında camiye dönüştürülen yapı, 1751 yılındaki depremde büyük ölçüde zarar gördü.

        Bugüne yalnızca minaresinin bir bölümü ulaşabilen caminin mihrap cephesinde, Şeyh Şüceaddin Karamani'nin türbesi yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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