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        Trakya'da sıcak hava bunaltıyor

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da etkili olan sıcak hava günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 15:10 Güncelleme: 09.07.2025 - 15:18
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        Trakya'da sıcak hava bunaltıyor
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        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da etkili olan sıcak hava günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Edirne'de 40 dereceye kadar ulaşan hava sıcaklığı nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.

        Sıcak havadan korunmak isteyen vatandaşlar, kapalı çarşı, cami avlusu ve ağaçların gölgesinde vakit geçiriyor.

        Gölgelik alanların fazla olduğu TOKİ Başkanlığınca Meriç Nehri kenarına yapılan Söğütlük Millet Bahçesi'ne giden Edirneliler, nehir kenarındaki kafelerde oturdu, ağaçların gölgesinde piknik yaptı. Çocuklar ise parkta sıcaktan bunalmadan oyun oynadı.

        Kübra Günaydın, AA muhabirine, sıcak havaların bunaltıcı dereceye ulaştığını söyledi.

        Serinlemek için Millet Bahçesi'ne geldiklerini anlatan Günaydın, "Hava sıcaklığı 40 derece hissediliyor, biz de buraya geldik. Oturma alanları gölge, çok güzel vakit geçiriyoruz. Bu sıcaklarda herkese burayı tavsiye ederiz." dedi.

        Erhan Akar da Millet Bahçesi'nde sıcaktan etkilenmeden ailesiyle güzel vakit geçirdiğini dile getirdi.

        Mehmet Kaya ise son 10 yılın en sıcak döneminin yaşandığına dikkati çekti. Kent merkezinde sıcak havalarda genellikle kapalı çarşıyı tercih ettiklerini anlatan Kaya, "Kapalı çarşılar gayet serin. Havalar çok sıcak, elimizden su eksik olmuyor gün boyunca." diye konuştu.

        Kutay Kaya ise şapka ve güneş gözlüğü olmadan dışarı çıkmadığını belirterek, genellikle akşam saatlerinde dolaşmaya çıktığını anlattı.

        - Kırklareli ve Tekirdağ

        Kırklareli'nde de hava sıcaklığı öğle saatlerinde 37 dereceye ulaştı. Sıcaktan bunalanlar kent merkezinde ağaçlık alanlardaki gölgelerde serinlemeye çalıştı.

        İşleri dolayısıyla dışarıda olan bazı vatandaşlar ise bina ve ağaç gölgelerinde yürümeyi tercih etti.

        Tekirdağ'da ise 34 dereceye ulaşan sıcaklık dolayısıyla vatandaşlar park, bahçe, cami avlusu gibi serin yerlerde vakit geçiriyor.

        Bazı vatandaşlar, Altınova, Değirmenaltı ve Kumbağ sahillerinde denize girerek serinlemeye çalıştı.

        Sıcak havadan dolayı Hükümet Caddesi ile sahil dolgu alanının sakin olduğu gözlemlendi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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