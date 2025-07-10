Milli Eğitim Bakanı Tekin, Edirne'de ziyaretlerde bulundu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Edirne'de ziyaretler gerçekleştirdi.

Tekin, kentteki programları kapsamında, MHP Edirne İl Başkanlığını ziyaret etti.

MHP Edirne İl Başkanı Emre Tokluoğlu ve partililerle bir araya gelen Tekin, bir süre sohbet etti.

Bakan Tekin, çalışmaları hakkında bilgi veren Tokluoğlu'na başarılar diledi.

AK Parti Edirne İl Başkanlığına da ziyarette bulunan Tekin, burada il başkanlığı şeref defterini imzaladı.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, Tekin'e, Selimiye Camisi motifli Edirnekari tablo hediye etti.

Partinin toplantı salonunda partililere de hitap eden Tekin, programın sonunda kendisini dinlemeye gelenlerle fotoğraf çektirdi.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve Edirne İl Başkanlığı Yönetim Kurulu üyeleri de Tekin'e ziyaretlerinde eşlik etti.