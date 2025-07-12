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        Edirne'den kısa kısa

        Uzunköprü ilçesinde 8 derslikli Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Anaokulunun yapımı tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 09:07 Güncelleme: 12.07.2025 - 09:07
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        Uzunköprü ilçesinde 8 derslikli Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Anaokulunun yapımı tamamlandı.

        İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, yapımı tamamlanan okulda incelemede bulundu.

        Ciğerci, okulun öğrenci ve öğretmenlere hayırlı olmasını diledi.

        - Doğal yaşam alanında çalışmalar sürüyor

        Uzunköprü ilçesinde sahipsiz hayvanlar için yapılan doğal yaşam alanında çalışmalar devam ediyor.

        İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, yapım çalışmaları devam eden Uzunköprü Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı'nda incelemelerde bulundu.

        Ciğerci, can dostlar için sıcak bir yuva hazırladıklarını kaydetti.

        - Uzunköprü'de ortaokula hası saha yapıldı

        Uzunköprü Harmanlı Rauf Şenbaş ve Yunus Şenuz Ortaokuluna halı saha yapıldı.

        İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, yapımı tamamlanan Uzunköprü Harmanlı Rauf Şenbaş ve Yunus Şenuz Ortaokulu halı sahasında incelemelerde bulundu.

        Ciğerci, halı sahanın hayırlı olmasını diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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