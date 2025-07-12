Uzunköprü ilçesinde 8 derslikli Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Anaokulunun yapımı tamamlandı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, yapımı tamamlanan okulda incelemede bulundu.

Ciğerci, okulun öğrenci ve öğretmenlere hayırlı olmasını diledi.

- Doğal yaşam alanında çalışmalar sürüyor

Uzunköprü ilçesinde sahipsiz hayvanlar için yapılan doğal yaşam alanında çalışmalar devam ediyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, yapım çalışmaları devam eden Uzunköprü Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı'nda incelemelerde bulundu.

Ciğerci, can dostlar için sıcak bir yuva hazırladıklarını kaydetti.

- Uzunköprü'de ortaokula hası saha yapıldı

Uzunköprü Harmanlı Rauf Şenbaş ve Yunus Şenuz Ortaokuluna halı saha yapıldı.