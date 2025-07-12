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        Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları devam ediyor

        Edirne'de Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları ikinci gününde devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 09:43 Güncelleme: 12.07.2025 - 09:43
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        Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları devam ediyor
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        Edirne'de Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları ikinci gününde devam ediyor.

        Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları, Meriç Nehri'ndeki parkurda ikinci gün yarışlarıyla sürüyor.

        Yarışlara 25'i aşkın kulüpten 400'e yakın sporcu katılıyor.

        Organizasyonun ikinci gününde sporcular, 2000 ve 1000 metrelik parkurda kadın ve erkek klasmanlarında, 19 yaş altı (gençler), 17 yaş altı (yıldızlar) ve 15 yaş altı (küçükler) kategorilerinde mücadele ediyor.

        Final müsabakaları yarın yapılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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