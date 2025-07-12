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        Edirne'de ayağına ip dolandığı için yuvasında mahsur kalan leylek kurtarıldı

        Edirne'de ayağına ip dolandığı için yuvasında mahsur kalan leylek elektrik arıza ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 10:32 Güncelleme: 12.07.2025 - 10:32
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        Edirne'de ayağına ip dolandığı için yuvasında mahsur kalan leylek kurtarıldı
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        Edirne'de ayağına ip dolandığı için yuvasında mahsur kalan leylek elektrik arıza ekiplerince kurtarıldı.

        Menekşesofular köyündeki elektrik direği üzerinde yaz aylarını geçiren leyleğin yuvasında mahsur kaldığını gören köylüler, durumu Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş'ye (TREDAŞ) bildirdi.

        Gelen ihbarı değerlendiren ekipler, leyleğin ayaklarına ip dolandığı için uçamadığını tespit etti.

        Ekiplerin müdahalesiyle ayağındaki iplerden kurtulan leylek, tekrar uçmaya başladı.

        Menekşesofular köyü muhtarı Recai Özdemir, AA muhabirine, ekiplerin ihbar üzerine kısa sürede köye gelerek müdahale ettiğini söyledi.

        TREDAŞ ekiplerine teşekkür eden Özdemir, "Köyümüzde misafir ettiğimiz leyleğimizin ayağına ip dolanmış. Yuvasından aşağı sarktığını ve uçamadığını görüp ekiplere haber ettik. Sağ olsunlar leyleği özgürlüğüne kavuşturdular." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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