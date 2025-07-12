Edirne'de ayağına ip dolandığı için yuvasında mahsur kalan leylek kurtarıldı

TREDAŞ ekiplerine teşekkür eden Özdemir, "Köyümüzde misafir ettiğimiz leyleğimizin ayağına ip dolanmış. Yuvasından aşağı sarktığını ve uçamadığını görüp ekiplere haber ettik. Sağ olsunlar leyleği özgürlüğüne kavuşturdular." dedi.

Gelen ihbarı değerlendiren ekipler, leyleğin ayaklarına ip dolandığı için uçamadığını tespit etti.

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