Edirne'de otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Edirne'nin Enez ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Edirne'nin Enez ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Sahil Yolu Göller Mevkisi'nde seyreden otomobil, önündeki A.K'nin (50) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Elektrikli bisikletteki kadınlar A.K. ile S.Y. (41) yaralandı. Sağlık ekiplerince Enez Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan S.Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı.
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