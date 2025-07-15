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        Edirne'de otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Edirne'nin Enez ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 14:19 Güncelleme: 15.07.2025 - 14:19
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        Edirne'de otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Edirne'nin Enez ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Sahil Yolu Göller Mevkisi'nde seyreden otomobil, önündeki A.K'nin (50) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Elektrikli bisikletteki kadınlar A.K. ile S.Y. (41) yaralandı. Sağlık ekiplerince Enez Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan S.Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Otomobil sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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