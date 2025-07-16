Edirne Tarım ve Orman Müdürü Bayazıt, Meriç Nehri'nde incelemede bulundu

Kararın sahadaki etkilerini yerinde değerlendirmek amacıyla bölgeyi ziyaret ettiklerini aktaran Bayazıt, "Yapılan saha çalışmalarında uygulamanın etkileri, üreticilerimizin talepleri ve su kullanım durumu ayrıntılı şekilde değerlendiriliyor. Su kaynaklarımızı korumak, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak ve üreticilerimizin mağduriyetini önlemek amacıyla sahadaki çalışmalarımız titizlikle sürüyor." ifadelerini kullandı.

Bayazıt, yaptığı yazılı açıklamada, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar ve düşük yağış miktarları nedeniyle Meriç Nehri'nde su seviyelerinde geçici düşüşler yaşandığını belirtti.

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