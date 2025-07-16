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        Edirne Tarım ve Orman Müdürü Bayazıt, Meriç Nehri'nde incelemede bulundu

        Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Meriç Nehri sulama havzasında incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 09:17 Güncelleme: 16.07.2025 - 09:17
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        Edirne Tarım ve Orman Müdürü Bayazıt, Meriç Nehri'nde incelemede bulundu
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        Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Meriç Nehri sulama havzasında incelemelerde bulundu.

        Bayazıt, yaptığı yazılı açıklamada, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar ve düşük yağış miktarları nedeniyle Meriç Nehri'nde su seviyelerinde geçici düşüşler yaşandığını belirtti.

        Tarımsal sulama kullanımının dengelenmesi amacıyla çeşitli önlemler alındığını anımsatan Bayazıt, 14-16 Temmuz tarihleri arasında Meriç Nehri’nden su alan pompaların geçici süreyle kapatıldığını vurguladı.

        Kararın sahadaki etkilerini yerinde değerlendirmek amacıyla bölgeyi ziyaret ettiklerini aktaran Bayazıt, "Yapılan saha çalışmalarında uygulamanın etkileri, üreticilerimizin talepleri ve su kullanım durumu ayrıntılı şekilde değerlendiriliyor. Su kaynaklarımızı korumak, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak ve üreticilerimizin mağduriyetini önlemek amacıyla sahadaki çalışmalarımız titizlikle sürüyor." ifadelerini kullandı.

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