Uzunköprü'de yüksek sesle müzik dinleyen sürücülere ceza uygulandı

Denetimde 11 araç sürücüsüne yüksek sesle müzik dinlemek ve çevreye rahatsızlık vermekten 10 bin 923 lira idari para cezası uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri, çevreye rahatsızlık veren araçlar ve sürücülerine yönelik denetim yaptı.

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