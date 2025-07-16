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        Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Çakmak Şanlıurfa'ya gözyaşlarıyla uğurlandı

        Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak kentten gözyaşlarıyla ayrıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 16:11 Güncelleme: 16.07.2025 - 16:11
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        Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Çakmak Şanlıurfa'ya gözyaşlarıyla uğurlandı
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        Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak kentten gözyaşlarıyla ayrıldı.

        Edirne Adliyesi önünde kendisini uğurlamak için bekleyen adliye çalışanlarıyla buluşan Çakmak, yaptığı veda konuşmasında, Edirne'deki 4 yıllık hizmet süresinin sona erdiğini söyledi.

        Çok güzel anılar biriktirdiği kentten ayrılmanın bir hayli zor olduğunu ifade eden Çakmak, "Beraberce güzel hizmetlerde bulunduk. Hukukun üstünlüğünü, vicdanımızı, adalet bilincimizi hep ön planda tutarak zor zamanların üstesinden gelmeyi başardık." dedi.

        Çakmak her güzel şeyin ve her güzel hatıranın bir sonunun olduğunu belirtti.

        Ayrılığın kalben olmadığını dile getiren Çakmak, "İnşallah her zaman görüşeceğiz her, zaman buluşacağız. Edirne'yi çok özleyeceğiz. Edirne'deki dostlarımızı her zaman hatırlayacağız ve inşallah fırsat buldukça da gelip sizleri görme fırsatı nasip olur. Hepinize çok teşekkür ediyorum, haklarınızı helal edin, benden yana da hakkım herkese helal olsun. Buraya ailecek gelmek istedik. Adliye bizim ailemiz gibiydi aile olarak veda etmek istedik. Tekrar haklarınızı helal edin saygılar sunuyorum." diye konuştu.

        Konuşmasının ardından Çakmak mesai arkadaşlarına tek tek sarılarak vedalaştı.

        Veda sırasında hem Başsavcı Çakmak hem de adliye çalışanları gözyaşlarını tutamadı.

        Duygusal anların yaşandığı uğurlama töreninde adliye çalışanları, Çakmak ailesinin yanından araçlarına binene kadar ayrılmadı.

        Törene Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Uğur Bay, Edirne Baro Başkanı Gökhan Karakoç, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Okan Yıldız, hakimler, savcılar ve adliye çalışanları katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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