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        Edirne Valisi Yunus Sezer'den Keşan Kaymakamı Aziz Mercan'a ziyaret

        –Edirne Valisi Yunus Sezer, Keşan Kaymakamı Aziz Mercan'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 11:36 Güncelleme: 17.07.2025 - 11:36
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        Edirne Valisi Yunus Sezer'den Keşan Kaymakamı Aziz Mercan'a ziyaret
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        –Edirne Valisi Yunus Sezer, Keşan Kaymakamı Aziz Mercan'ı ziyaret etti.

        Cumhurbaşkanlığının 27 Mayıs 2025 tarihli atama kararıyla Keşan Kaymakamlığı görevine getirilen Mercan'a hayırlı olsun dileklerini ileten Vali Sezer, yeni görevinde başarılar diledi.

        Ziyarette Vali Sezer'e, Vali Yardımcıları Eyyüp Batuhan Ciğerci ve Ömer Sevgili de eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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