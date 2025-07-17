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        Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kuruluşlara ziyaret ve denetimler yapıldı

        –Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, il müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 11:47 Güncelleme: 17.07.2025 - 11:47
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        Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kuruluşlara ziyaret ve denetimler yapıldı
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        –Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, il müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

        Tohumcu, Edirne Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünü ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        Denetimlerde, hizmet sunulan birimlerde odalar, çalışma düzeni, temizlik ve hijyen koşulları, yemekhaneler, ortak kullanım alanları, dosyalama sistemi, hazırlanan raporlar ve satın alma işlemleri gibi unsurlar incelendi. Kurumların fiziki ve idari yapıları da gözden geçirildi.

        İl Müdürü Harun Tohumcu, kurum içi denetimlerin, sunulan hizmetin kalitesinin artırılmasında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Yapmış olduğumuz ziyaretlerde Bakanlığımızın hizmet kalitesi yerinde incelenmiş, istişare ve bilgi paylaşımında bulunulmuştur. Kamu hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesi adına daha sık istişareler yapılacak, görülen eksiklikler olması halinde hızlıca çözüme kavuşturulacaktır." dedi.

        Ziyaret, karşılıklı değerlendirmelerle sona erdi.

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