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        Edirne Valisi Sezer, İbrice Limanı'nda incelemelerde bulundu

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Saros Körfezi kıyısındaki İbrice Limanı'nda incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 14:32 Güncelleme: 17.07.2025 - 14:53
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        Edirne Valisi Sezer, İbrice Limanı'nda incelemelerde bulundu
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, Saros Körfezi kıyısındaki İbrice Limanı'nda incelemelerde bulundu.

        Vali Sezer, limandaki bir restoranı ziyaret ederek çalışanlara hayırlı işler diledi, personelle sohbet etti.

        İncelemeleri kapsamında limanda faaliyet gösteren dalış merkezlerini de gezen Sezer, dalış yapan turistlerle görüştü, merkez yetkililerinin taleplerini dinledi.

        Sezer, dalış merkezlerinin aynı bölgede konumlanmasının limanda düzenli bir yapı oluşturduğunu belirtti. İbrice'ye dalış yapmak için gelen turistlerin kaliteli bir hizmet aldığını dile getiren Sezer, Saros Körfezi'nin ziyaretçilerini en iyi şekilde ağırlayabilmesi için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

        Vali Sezer, daha sonra Mecidiye sahilinde bulunan karavan kamp merkezini de ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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