Edirne Valisi Sezer, İbrice Limanı'nda incelemelerde bulundu

Edirne Valisi Yunus Sezer, Saros Körfezi kıyısındaki İbrice Limanı'nda incelemelerde bulundu.

Vali Sezer, limandaki bir restoranı ziyaret ederek çalışanlara hayırlı işler diledi, personelle sohbet etti.

İncelemeleri kapsamında limanda faaliyet gösteren dalış merkezlerini de gezen Sezer, dalış yapan turistlerle görüştü, merkez yetkililerinin taleplerini dinledi.

Sezer, dalış merkezlerinin aynı bölgede konumlanmasının limanda düzenli bir yapı oluşturduğunu belirtti. İbrice'ye dalış yapmak için gelen turistlerin kaliteli bir hizmet aldığını dile getiren Sezer, Saros Körfezi'nin ziyaretçilerini en iyi şekilde ağırlayabilmesi için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Vali Sezer, daha sonra Mecidiye sahilinde bulunan karavan kamp merkezini de ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.