Edirne'nin köylerinde köy sakinlerinin "10 numara" dediği konforlu ve kaliteli yollar yapılıyor

Edirne Valisi Yunus Sezer, kentte köy yollarının konforlu ve kaliteli bir şekilde yapıldığını söyledi.

Vali Sezer, Keşan ilçesine bağlı Şabanmera köyünde İl Özel İdaresi ekiplerince yürütülen yol yapım çalışmalarını inceledi.

Köy kahvehanesinde vatandaşlarla bir araya gelen Sezer, köy sakinlerinin talep ve önerilerini dinledi, ardından köyün şeref defterini imzaladı.

Yayla Sahili'ne ulaşımı sağlayan 11 kilometrelik grup yolunun kısa sürede tamamlanacağını belirten Sezer, Edirne'de köy yollarının modern bir standarda kavuşturulması için yoğun çaba sarf ettiklerini vurguladı.

- "Önce grup yollarını, sonra nüfusu yoğun köy yollarını tamamlayacağız"

Sezer, köy yollarının kaliteli bir şekilde inşa edildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Köy yollarımızla ilgili muhtarlarımızla bir araya geliyoruz. 200 kilometre yol yapım hedefimiz devam ediyor. Önce grup yollarımızı tamamlayacağız, ardından nüfusu kalabalık olan köy yollarımıza geçeceğiz. Bu yatırımları İl Özel İdaresi bütçemizden karşılıyoruz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın da desteği var. En son Cumhurbaşkanlığımızdan bir bütçe aldık, onu da bu yatırımlar için kullanıyoruz."

- "20 yıl sonra da kullanılacak yollar yapıyoruz" Yapılan yolların uzun ömürlü olduğuna dikkati çeken Sezer, "Gerçekten de çok kaliteli yollar yapılıyor. Yıllarca yamayla uğraşmayacağımız yollar oluyor. Otoban kalitesinde yollar yapıyoruz. 20 yıl sonra evlatlarımız, vatandaşlarımız, 'Ne güzel yollar yapmışlar, hala sorunsuz kullanıyoruz.' desinler. Köylerimize hayırlı olsun." dedi. - Kuraklık ve su yönetimine de değindi Tarım şehri Edirne'nin kuraklıktan etkilendiğini belirten Sezer, tarım alanlarının yüzde 45'inin sulandığını hatırlattı. Barajlardaki su seviyesinin hızla azaldığını dile getiren Sezer, şöyle devam etti: "Meriç ve Tunca nehirlerinde debi düşüşleri yaşandı. Bu nedenle kesintili sulama yöntemine geçtik. Tarım ve Orman Bakanımız, Cumhurbaşkanımız ve bizler çözüm için yoğun bir çaba içindeyiz. Üreticilerimizin ürün kaybı yaşamadan sezonu tamamlaması için kademeli su kesintileri uyguladık. Hamzadere Sulama Barajı'ndan kontrollü su salınımı yapıyoruz. İnşallah bu sezon çiftçimiz emeğinin karşılığını alacak."