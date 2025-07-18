Edirne'de otomobil ile SUV tipi aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Edirne'nin Keşan ilçesinde otomobil ile SUV tipi aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde otomobil ile SUV tipi aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Ş.Ç. (41) yönetimindeki 34 VN 5863 plakalı otomobil, Sanayi Kavşağı yakınlarında aynı yönde ilerleyen B.B. yönetimindeki 34 FNC 464 plakalı SUV tipi araçla çarpıştı.
Kazada SUV tipi araç çarpışmanın etkisiyle devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan D.Ç. (18), P.Ç. (6), A.B. (21) ve İ.Ö.K. (5) yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.
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