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        Edirne'de su yönetimi değerlendirme toplantısı düzenlendi

        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, su yönetimi değerlendirme toplantısı gerçekleşti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 10:05 Güncelleme: 19.07.2025 - 10:05
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        Edirne'de su yönetimi değerlendirme toplantısı düzenlendi
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        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, su yönetimi değerlendirme toplantısı gerçekleşti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Edirne Valisi Yunus Sezer başkanlığında ilçedeki bir tesiste gerçekleşen toplantıda, su kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı ele alındı.

        Toplantıya, kaymakamlar, kurum müdürleri, üreticiler ve kooperatif yöneticileri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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