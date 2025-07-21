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        Edirne'de hafif ticari aracın site bahçesine girip otomobile çarpması kameraya yansıdı

        Edirne'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, site bahçesinin çitlerini yıkarak park halindeki otomobile çarptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 09:33 Güncelleme: 21.07.2025 - 09:33
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        Edirne'de hafif ticari aracın site bahçesine girip otomobile çarpması kameraya yansıdı
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        Edirne'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, site bahçesinin çitlerini yıkarak park halindeki otomobile çarptı.

        M.Z. yönetimindeki 22 ADP 004 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Fatih Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarının çitlerini devirerek bahçedeki ağaca çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle ağaç devrilirken, araç park halindeki 10 ACA 727 plakalı otomobile çarparak durabildi.

        Kimsenin yaralanmadığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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