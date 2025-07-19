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        Edirne'de evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı

        Edirne'nin Keşan ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 10:40 Güncelleme: 19.07.2025 - 10:40
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        Edirne'de evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı
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        Edirne'nin Keşan ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

        Keşan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen İ.Ç'nin ikametinde arama yaptı.

        Aramada ruhsatsız tabanca, havalı tüfek, 2 tüfek fişeği, 470 gram esrar, 10 uyuşturucu hap, esrar öğütücü ile hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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