Edirne Valisi Sezer doğal yaşam merkezini inceledi
Edirne Valisi Yunus Sezer, Uzunköprü ilçesinde sahipsiz hayvanlar için yapılan doğal yaşam merkezini inceledi.
Edirne Valisi Yunus Sezer, Uzunköprü ilçesinde sahipsiz hayvanlar için yapılan doğal yaşam merkezini inceledi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Sezer ve beraberindekiler 37 dekara kurulan alanı gezdi, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Çevre düzenlemesi ve ağaçlandırma çalışmaları yapan ekiple sohbet eden Sezer, sahipsiz hayvanlar için kurulan merkezde çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını kaydetti.
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