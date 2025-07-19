Edirne'de çıkan anız yangını söndürüldü
Edirne'nin Enez ilçesinde biçilmiş buğday tarlasında çıkan anız yangını söndürüldü.
Edirne'nin Enez ilçesinde biçilmiş buğday tarlasında çıkan anız yangını söndürüldü.
Sultaniçe köyü Ormankent mevkiinde bulunan tarım arazisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle anız yangını çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye Enez Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangın sonucu 30 dekar tarım alanı zarar gördü.
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