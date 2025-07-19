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        Edirne'den kısa kısa

        Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, esnafı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 14:28 Güncelleme: 19.07.2025 - 14:28
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        Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, esnafı ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Özcan, ziyaretlerinde esnafın istek ve önerilerini dinledi.

        Keşan için durmadan çalışmaya devam ettiğini belirten Özcan, "Çalışmalarımızın merkezindeki halkımız ve esnafımızla görüşerek, beklentilerini yerine getirmek üzere not almaya devam ediyoruz. Çalışma arkadaşlarımızla birlik ve dayanışma içinde daha güçlü bir Keşan için yolumuzda ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

        - Sahillerde sinekle mücadele

        Keşan Belediyesi ekipleri sahillerde sinekle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler Erikli, Yayla, Danişment ve Mecidiye sahillerinde ilaçlama gerçekleştirdi.

        Yaz sezonu boyunca tatil bölgelerinde ilaçlama çalışmaları sürecek.

        - Keşan DOÇEK voleybol takımından ziyaret

        Keşan Doğa Çevre ve Kültür Derneği (DOÇEK) voleybol takımı, Keşan Belediyesini ziyaret etti.

        Belediye Başkan Vekili Rasim Ergene, ziyarette, DOÇEK'in Edirne'de düzenlenen 2025 Kurum ve Kuruluşlar Arası Voleybol Turnuvası'nda birinci olduğunu söyledi.

        DOÇEK takımını tebrik eden Ergene, "Başarılarıyla Keşan'ın adını bir kez daha duyuran takımımıza teşekkür ediyor, nice zaferlerle dolu bir spor sezonu diliyoruz." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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