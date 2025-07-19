Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, esnafı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Özcan, ziyaretlerinde esnafın istek ve önerilerini dinledi.

Keşan için durmadan çalışmaya devam ettiğini belirten Özcan, "Çalışmalarımızın merkezindeki halkımız ve esnafımızla görüşerek, beklentilerini yerine getirmek üzere not almaya devam ediyoruz. Çalışma arkadaşlarımızla birlik ve dayanışma içinde daha güçlü bir Keşan için yolumuzda ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

- Sahillerde sinekle mücadele

Keşan Belediyesi ekipleri sahillerde sinekle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler Erikli, Yayla, Danişment ve Mecidiye sahillerinde ilaçlama gerçekleştirdi.

Yaz sezonu boyunca tatil bölgelerinde ilaçlama çalışmaları sürecek.

- Keşan DOÇEK voleybol takımından ziyaret

Keşan Doğa Çevre ve Kültür Derneği (DOÇEK) voleybol takımı, Keşan Belediyesini ziyaret etti.