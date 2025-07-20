Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Gurbetçiler sınır kapısında "hızlı geçişten" memnun

        CİHAN DEMİRCİ - Sıla yolundaki gurbetçiler sınır kapılarında beklemeden kısa sürede geçiş yapmanın ve güler yüzle karşılanmanın mutluluğunu yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 11:52 Güncelleme: 20.07.2025 - 12:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gurbetçiler sınır kapısında "hızlı geçişten" memnun
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        CİHAN DEMİRCİ - Sıla yolundaki gurbetçiler sınır kapılarında beklemeden kısa sürede geçiş yapmanın ve güler yüzle karşılanmanın mutluluğunu yaşıyor.

        Gurbetçilerin tatil sezonunun başlamasıyla Türkiye'ye gelişleri sürüyor.

        Yurda girişte çoğunlukla Kapıkule Sınır Kapısı'nı tercih eden gurbetçileri, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) çalışanları karşılıyor.

        Gurbetçilere peronlarda işlemlerini yaptırdığı sırada YTB ekipleri tarafından kolonya, lokum ikram ediliyor, araçlardaki çocuklara ise dergi hediye ediliyor.

        Beklemeden kısa sürede işlemleri tamamlanan gurbetçiler "hızlı geçiş" ve güler yüzlü karşılamadan memnuniyet duyarak memleketlerinin yolunu tutuyor.

        - "Gümrük memurlarımız özveriyle çalışıyor"

        Almanya'nın Solingen kentinden Aksaray'a giden Şahin Çayır, AA muhabirine, gurbette bir yıl boyunca memleket hasreti çektiklerini söyledi.

        Yolculuğun uzun ve yorucu geçtiğini belirten Çayır, sınır kapısında Türk bayrağı ve camiyi görünce gururlandıklarını ifade etti.

        Çayır, gurbetçilerin Kapıkule Sınır Kapısı'nda beklemeden kısa sürede geçiş yaptığına da değindi.

        Gümrük memurlarının işlemlerini hızlı şekilde yaptığını belirten Çayır, "Gümrük memurlarımız özveriyle çalışıyor. Allah devletimize zeval vermesin. Sınır kapısında beklemediğim için çok mutluyum. Bulgaristan, Sırbistan, Slovenya ve Hırvatistan'da çok bekledik. Örneğin Bulgaristan'da bir belgeye mühür basacak, iki saat beklettiler." dedi.

        - "Ülkemize geldiğimiz için sevinç doluyuz"

        Avusturya'nın Başkenti Viyana'dan Niğde'ye giden Cumali Koç da gurbetçilerin Kapıkule'de çok iyi karşılandığını anlattı.

        Hem memurların hem de YTB ekiplerinin kendilerine çok iyi davrandığını ifade eden Koç, "Yolculuğumuz uzun ve yorucu geçiyor Bulgaristan tarafında çok bekledik. Kapıkule'de işlemlerimiz ise 10 dakikada tamamlandı. Çok teşekkür ediyoruz." dedi.

        Almanya'dan Zonguldak'a giden Hasan Kaplan ise YTB'nin sınır kapısında çok güzel ve anlamlı bir hizmet sunduğunu ifade etti.

        Uzun yolculuğun verdiği yorgunluğun üzerine güler yüzle karşılandıklarını belirten Kaplan, şunları kaydetti:

        "Çok güzel, ellerine emeklerine sağlık. Uzun bir yolculuk ve yorgunluktan sonra böyle karşılanmak çok güzel. Ülkemize geldiğimiz için sevinç doluyuz bu karşılamadan sonra daha da sevincimiz arttı. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Geçmiş yıllara göre sınır kapısından geçişimiz de hızlı şekilde oluyor buda bizi memnun ediyor."

        Avusturya'dan Konya'ya giden Şeref Karakuş ise her yıl tatili memleketinde geçirdiğini anlattı.

        Yıllardır gurbette vatan hasreti çektiklerini ifade eden Karakuş, "Gurbetçi olmak zor bir duygu ama sınırdan geçince tüm yorgunluk geçiyor. YTB çalışanlarının karşılaması da bizleri çok mutlu etti, çok duygulandık mutluyuz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Camide cinayetin görüntüsü ortaya çıktı!
        Camide cinayetin görüntüsü ortaya çıktı!
        Sahilde güneşlenen kadını iş makinesi ezdi!
        Sahilde güneşlenen kadını iş makinesi ezdi!
        Osimhen listeyi altüst edecek!
        Osimhen listeyi altüst edecek!
        Ukrayna askerleri öldürdükleri Ruslar için ödül-puan kazanıyor
        Ukrayna askerleri öldürdükleri Ruslar için ödül-puan kazanıyor
        Top oynarken facia yaşandı!
        Top oynarken facia yaşandı!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Barrack'tan Suriye'deki taraflara silah bırakma çağrısı
        Barrack'tan Suriye'deki taraflara silah bırakma çağrısı
        İşte Inter'in Çalhanoğlu için bonservis beklentisi!
        İşte Inter'in Çalhanoğlu için bonservis beklentisi!
        Göğsündeki 'S' Superman'in 'S'si değilmiş!
        Göğsündeki 'S' Superman'in 'S'si değilmiş!
        Bakan Yerlikaya duyurdu: Türkiye'ye getirildiler
        Bakan Yerlikaya duyurdu: Türkiye'ye getirildiler
        Yapak zeka, suyumuza ortak oldu
        Yapak zeka, suyumuza ortak oldu
        Trump Murdoch ve Wall Street Journal'a 10 milyar dolarlık dava açtı
        Trump Murdoch ve Wall Street Journal'a 10 milyar dolarlık dava açtı
        "İsrail Gazze'ye saldırıları durdurmaya ilk kez açık"
        "İsrail Gazze'ye saldırıları durdurmaya ilk kez açık"
        Şara'dan Süveyda açıklaması
        Şara'dan Süveyda açıklaması
        Hedef ilk 10'a girmek
        Hedef ilk 10'a girmek
        Sıcaklıklar yüksek, yağış çok az
        Sıcaklıklar yüksek, yağış çok az
        İhanet skandalı istifa getirdi
        İhanet skandalı istifa getirdi
        Türkiye’nin ilk kadın yarış spikeri Esen Gök evinde ölü bulundu
        Türkiye’nin ilk kadın yarış spikeri Esen Gök evinde ölü bulundu
        Sabahları uyanmakta zorlananlar için etkili yöntem
        Sabahları uyanmakta zorlananlar için etkili yöntem
        Ünlü yıldız Antik Kent Lymra’da yüzdü
        Ünlü yıldız Antik Kent Lymra’da yüzdü

        Benzer Haberler

        Edirne'de "pirinçli mantı" patent aldı
        Edirne'de "pirinçli mantı" patent aldı
        TÜ öğrencisi Kuntel Fransa'da konservatuvara kabul edildi
        TÜ öğrencisi Kuntel Fransa'da konservatuvara kabul edildi
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de "Terörle mücadele uygulaması" kapsamında denetim yapıldı
        Edirne'de "Terörle mücadele uygulaması" kapsamında denetim yapıldı
        Edirne'de çıkan anız yangını söndürüldü
        Edirne'de çıkan anız yangını söndürüldü