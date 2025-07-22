Trakya Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Balkan Kongre Merkezi fuayesinde gerçekleştirilen tanıtım günlerinde, üniversitenin akademik, sosyal ve kültürel olanakları tanıtılacak.

Tanıtım süresince aday öğrenciler, üniversite hakkında merak ettikleri soruları doğrudan yetkililere yönelterek bilgi alma imkanı bulacak.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler, stantları gezerek bilgi almak isteyen ilk aday öğrenciyle sohbet etti.

Üniversitenin tercih edilebilirliğini artırmayı hedeflediklerini aktaran Hatipler, "İlk aday öğrencimizi üniversitemizle buluşturduk. Üniversitemizin tıp fakültesini tercih etmeyi düşünen bu öğrencimize kütüphanemizden Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'na kadar üniversitemizin tüm imkanlarını kapsayan özel bir tanıtım programı sunacağız." ifadelerini kullandı.

Tanıtım etkinlikleri 26 Temmuz'da sona erecek.

- YÖKAK'tan tam akreditasyon

Trakya Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından "tam akredite üniversite" olarak ilan edildi.