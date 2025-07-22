Yağlık ayçiçeğinde tarife kontenjanı uygulanması çiftçi açısından önemli

Yağlık ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçeği yağı ithalatında tarife kontenjanı uygulanmasının arz güvenliği ve fiyat istikrarı açısından önemli olduğu bildirildi.

Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinden (Trakya Birlik) yapılan açıklamada, geçen üretim sezonunda yüzde 50’nin altına düşen yeterlilik oranının ülkeyi koruyacak yüzde 75-80 seviyelerine çıkarılabilmesi için hayata geçirilen tarife kontenjan uygulamasının başarıyla tatbik edildiği belirtildi.

Geçtiğimiz sezonki uygulama ve gelişmelere ek olarak Tarım ve Orman Bakanlığınca yağlık ayçiçeği üretiminin bu sezondan itibaren stratejik üretim kapsamında alan bazlı desteklerden en üst seviyede katkı alması sağlanarak, köy bazlı verim sigortası güvencesi altına alınan üretimin başta kuraklık olmak üzere iklim bazlı risklerden korunarak üretim motivasyonunun önündeki risk ve belirsizliklerin giderildiği kaydedildi.

Resmi Gazete'de 18 Temmuz'da yayımlanarak yürürlüğe giren tarife kontenjanı uygulamasının, çiftçiler için olumlu olduğunu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu suretle belirlenen gümrük vergisi uygulamalarının yüksek finans maliyetleri altında çiftçimize en optimum şekilde yansıyarak stok maliyetinin çiftçi fiyatına olumsuz tesirinin önüne geçilmiştir. Tüm sektör paydaşlarının tesis edilen öngörülebilirlik altında tüm üretim havzalarında elbirliğiyle yerli üretimin yanında durmaları sağlanmıştır. Yürürlüğe giren uygulama seti, çiftçilerimiz için planlı üretim ve sürdürülebilir gelir, üretici örgütleri ve sanayiciler için öngörülebilirlik ve sürdürülebilir ticari kazanç, ülkemiz için arz güvenliği ve fiyat istikrarı gibi pek çok faydayı beraberinde getirecektir.

Gelinen bu noktada tarladan sofraya uzanan değer zincirinde sağlıklı fiyat dinamiklerinin tesis edilerek yerli ve milli imkanlar ile ülke yeterliliğinin sağlanması hedefine yönelik destekleme ve ithal ikame dış ticaret politika ve uygulamaları hususunda başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ve şükranlarımızı sunar, 2025/2026 tarımsal üretim sezonunun ülkemiz, milletimiz, üretici ortaklarımız ve tüm çiftçilerimiz için hayırlı ve bereketli olmasını dileriz."