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        Edirne'de "Su Yönetimi Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi

        Edirne'de, nehirlerde yaşanan su sıkıntısını değerlendirmek amacıyla "Su Yönetimi Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 16:20 Güncelleme: 23.07.2025 - 16:20
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        Edirne'de "Su Yönetimi Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi
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        Edirne'de, nehirlerde yaşanan su sıkıntısını değerlendirmek amacıyla "Su Yönetimi Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

        Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Yunus Sezer ve Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mehmet Akif Balta'nın katılımıyla Valilikte gerçekleştirilen toplantıda, Meriç ve Tunca nehirlerindeki kuraklığa bağlı yaşanan su sıkıntısı değerlendirildi.

        Toplantıda kentteki su kaynaklarının etkin ve verimli kullanımına ilişkin konular ele alındı.

        Toplantıya, kaymakamlar, ilgili kurum müdürleri, üreticiler ve kooperatif yöneticileri de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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