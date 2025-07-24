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        Edirne'de çocukları sporlar buluşturan Yaz Mahalle Ligi etkinlikleri başladı

        Edirne'de, Valilik himayesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Yaz Mahalle Ligi açılış programıyla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 09:42 Güncelleme: 24.07.2025 - 09:46
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        Edirne'de çocukları sporlar buluşturan Yaz Mahalle Ligi etkinlikleri başladı
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        Edirne'de, Valilik himayesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Yaz Mahalle Ligi açılış programıyla başladı.

        Vali Yunus Sezer, Şükrüpaşa Atletizm Sahası'nda gerçekleştirilen programda çocuklarla ve antrenörlerle sohbet etti.

        Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukları sporlar buluşturmaya devam ettiklerini söyledi.

        Okul döneminde başlayan spor etkinliklerinin tatilde de devam ettiğini belirten Sezer, "Bu kapsamda 9 bin 500 çocuğumuzu sporla tanıştırdık. Kaliteli zaman geçirmeleri, telefondan uzaklaşmalarını ve yeteneklerini geliştirmeleri noktasında bu çalışmaları yapıyoruz. Yaz dönemi kurslarını da başlatmış olduk. İl genelinde 12 branşta 1533 öğrencimiz kurslara katılacak." dedi.

        Sezer, spor kurslarının öğrencilere önemli katkıları olduğunu ifade etti.

        Çocukların eğlenceli vakit geçireceklerini aktaran Sezer, "Gerekli tüm ekipmanları karşılıyoruz. Etkinlikler akşam vakti serin saatlerde olacak. Okullar açılana kadar etkinlikler sürecek." diye konuştu.

        İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak da katıldı.

        Törenin ardından futbol, voleybol, masa tenisi ve survivor branşlarında karşılaşmalar yapıldı.

        Proje kapsamında Edirne merkez ve ilçelerinde yaz boyunca futbol, voleybol, masa tenisi, 3x3 basketbol, bilek güreşi, dart, hentbol, futsal, güreş, badminton, bocce ve survivor olmak üzere toplam 12 branşta müsabakalar düzenlenecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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